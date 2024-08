Niente tende, e niente fuochi sulle spiagge di Agrigento, per ferragosto. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha emesso un’ordinanza con cui impone alcuni divieti. Dalle ore 8 del 13 agosto alle 6 del 16 agosto, in particolare, su tutte le spiagge e gli arenili del territorio comunale, a San Leone, Cannatello, Maddalusa e Zingarello, sia per persone singole che per le attività commerciali c’è il divieto di trasportare e detenere legna, carbone e altri materiali utili per accendere fuochi e falò.

Vietato portare tende in spiaggia, evitare accampamenti e detenere casse acustiche e altoparlanti al fine di non disturbare la quiete pubblica. Tutto quanto nell’ambito del “Ferragosto sicuro”, con particolare riferimento a San Leone. I servizi di controllo saranno svolti dal personale delle forze dell’ordine e dai vigili urbani anche a piedi lungo le spiagge nell’area della località balneare, con la finalità di contrastare il verificarsi di comportamenti vietati da parte dei cittadini.

Nella giornata del 14 agosto, però, è stata concessa la proroga ai locali di San Leone che potranno mettere musica fino alle 2 del mattino.