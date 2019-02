Divieto di Piazzale Rosselli, Gibilaro scrive al sindaco

L’Interrogante chiede ai soggetti in indirizzo ognuno per le proprie competenze in modo chiaro e conciso, di conoscere quali iniziative, provvedimenti e/o procedure tecniche e amministrative intendono intraprendere affinché tale “divieto” venga rispettato;. Certo di un Vostro riscontro, l’occasione è gradita per augurare un proficuo e sereno lavoro.​