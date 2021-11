Il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, ha emesso una nuova ordinanza che prevede il “divieto assoluto di uso dell’acqua” in via dei Fiumi (punto di prelievo 35), via Capitano Russo (punto di prelievo 1), via Ferrari (punto di prelievo 7), via Di Salvo (punto di prelievo 1), via Teatro Tenda (punto di prelievo 44), per la presenza di batteri coliformi ed escherichia coli. L’atto è consultabile sull’Albo pretorio e sul sito del comune di Agrigento