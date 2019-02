Diventerà Bellissima, Alfano eletto coordinatore provinciale

Eletto il cosigliere Gioacchino Alfano

Domenica 17 Febbraio al Grand Hotel Mosè di Agrigento, si è svolto il primo congresso provinciale del movimento politico Diventerà Bellissima, presieduto dal coordinatore regionale del movimento, l’onorevole Giuseppe Catania.

L’assemblea provinciale ha eletto per acclamazione coordinatore provinciale, il consigliere comunale di Agrigento Gioacchino Alfano, Direttore amministrativo presso istituto comprensivo Anna Frank di Agrigento.

Inoltre, a fronte dei risultati del tesseramento che ha portato 1000 persone a tesserarsi in provincia di Agrigento, sono stati eletti i ben 50 delegati che andranno a comporranno l’assemblea regionale in occasione del Congresso regionale che si svolgerà a Catania domenica prossima 24 febbraio.