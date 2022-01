Distrutto un vigneto, fratelli nel mirino

Devastato un vigneto di uva da tavola. Ignoti malviventi hanno tagliato 350 viti, in contrada “Serramendola” a Campobello di Licata. Il fondo è di proprietà di due fratelli imprenditori agricoli, gli stessi che hanno formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri della Compagnia di Licata. Il danno provocato dagli ignoti malviventi, quasi certamente più persone, visto la quantità di viti distrutte, non è stato ancora quantificato.

Delle indagini su quella che sembra una chiara intimidazione si stanno occupando i militari dell’Arma. Non è escluso che sia stata una vendetta. Non ci sono però certezze categoriche. Servirà del tempo per arrivare alla verità. L’attività investigativa non si preannuncia affatto semplice anche perché, a quanto pare, i malviventi non si sarebbero lasciati dietro le spalle indizi o tracce.