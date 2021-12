Distrutte le tabelle segnaletiche dell’hub vaccinale. Avviate le indagini

Qualcuno senza farsi notare ha distrutto diverse tabelle segnaletiche per l’utenza che erano state collocate all’esterno, e all’interno, dell’hub vaccinale del Palacongressi al Villaggio Mosè. E’ successo in pieno giorno, durante l’orario di apertura del punto di vaccinazione anticovid.

Dopo l’amara scoperta del danneggiamento il medico responsabile dell’hub s’è recato all’ufficio Denunce della Questura di Agrigento, che si trova alla caserma “Anghelone” di via Crispi, ed ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti.

I poliziotti della sezione Volanti hanno effettuato un sopralluogo, e avviato le indagini per provare a risalire ai responsabili. In mancanza di certezze, non è escluso che possa anche essersi trattato di un danneggiamento messo a segno da qualche soggetto “no vax”, ma si segue anche la pista del raid teppistico.