Distrutta l’auto di impiegato ditta privata. Indagini in corso

Lascia l’autovettura regolarmente parcheggiata in una strada del centro cittadino, e con il pullman di linea parte per una trasferta di lavoro a Roma. Due giorni dopo, appena tornato ad Agrigento, al momento di andare a recuperare la vettura l’amara scoperta. Ignoti hanno danneggiato il mezzo, provocando, con un arnese appuntito, graffi, rigature e ammaccature sulla carrozzeria.

Vittima del raid vandalico un cinquantenne di Agrigento, dipendente di una grossa azienda privata. Il fatto si è verificato in via San Vito. L’uomo, ancora scosso per l’accaduto, ha presentato denuncia ai militari dell’Arma della stazione di Agrigento. I danni ammontano ad alcune migliaia di euro.