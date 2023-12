Un incendio scoppiato nelle ore notturne ha completamente distrutto una Nissan Pixo, di proprietà di un quarantenne empedoclino. La vettura si trovava parcheggiata in via Cimabue a Porto Empedocle. Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno spento il rogo. I pompieri e i poliziotti nel corso del sopralluogo non hanno rinvenuto bottiglie o taniche sospette, né inneschi o tracce di liquido infiammabile. Le cause sono ancora in fase d’accertamento. Nessuna ipotesi, al momento, può essere esclusa.