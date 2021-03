Dissesto idrogeologico, a Lucca Sicula ok a progetto per il centro abitato

A Lucca Sicula, nell’agrigentino, disagi per i residenti e pericoli per la loro incolumità nella zona est del centro abitato esistono da oltre sedici anni ma solo adesso, su iniziativa dell’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal governatore Nello Musumeci, è possibile vedere la luce in fondo al tunnel. Ciò che serviva era un progetto esecutivo in grado di individuare una soluzione definitiva e la Struttura commissariale ha programmato l’intervento per il quale si gettano le basi. L’obiettivo è la realizzazione del canale di gronda nella zona a monte. Ancora poche settimane, quindi, e il documento progettuale sarà disponibile. Si chiude così un’annosa vicenda: risale infatti all’aprile del 2010 un primo progetto di massima dell’amministrazione comunale, che però non ebbe alcun esito, ma le criticità esistevano già dagli anni Novanta e sono rimaste le stesse. L’area di intervento è quella tra via Pizzo di Santa e via Campo Sportivo, ma le piogge, soprattutto in inverno, si riversano sino a piazza Vittorio Emanuele e in queste occasioni il sistema viario e il traffico veicolare vanno in tilt, costringendo l’utenza a percorsi alternativi e più ardui. Prevista adesso la costruzione di un canale di gronda con tubazioni in pead di vari diametri in funzione della portata e della pendenza, ma anche opere per una migliore raccolta delle acque con un sistema di caditoie e soluzioni per il contenimento di fenomeni erosivi.