Disservizio pagamento bollette acqua, Galanti: “A breve il problema sarà risolto”

Il Sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, in merito al disservizio legato al sistema informatico di pagamento, rassicura la cittadinanza che a partire dalla prossima settimana sarà possibile effettuare il pagamento delle bollette relative ai consumi idrici. “ Voglio rassicurare i concittadini – è il commento del Sindaco Galanti – che hanno riscontrato dei problemi nel pagamento delle bollette del servizio idrico che, a giorni, il problema sarà risolto. Il sistema informatico di pagamento sarà attivo a partire dalla prossima settimana e per il ritardo nel pagamento legato al disservizio non sarà applica alcuna mora, né alcun distacco dell’erogazione idrica.”