MONTALLEGRO. Dissequestrato il parcheggio di Bovo Marina, a Montallegro. Il Tribunale di Agrigento ha difatti accolto la richiesta di riesame degli avvocati Teo Caldarone e Gianni Hamel che si erano opposti al sequestro preventivo, convalidato dal Gip, della zona di proprietà dei fratelli Manzone che insiste in un’area di pregio sul litorale di Montallegro.

“Con l’accoglimento della richiesta di riesame da parte del Tribunale di Agrigento, malgrado ancora non si conoscano le motivazioni del provvedimento – dicono gli avvocati Caldarone ed Hamel -, cede l’impianto accusatorio sotteso al provvedimento di sequestro per l’evidente insussistenza dei reati ipotizzati a carico dei fratelli Manzone di invasione di terreno ed occupazione di suolo pubblico. Quanto deciso dal Tribunale, pertanto, conferma e dimostra come fossero state oltremodo inopportune ed ingiustificate le manifestazioni trionfalistiche dell’Amministrazione comunale di Montallegro, già stigmatizzate dalla difesa, con le quali era stata data pubblicità al sequestro, prima ancora della verifica della sua legittimità. Tanto rumore per nulla”.