Dissequestrato il castello di Joppolo, restituito alla famiglia Firetto

E’ stato dissequestrato il castello Colonna di Joppolo Giancaxio. La decisione arriva a poche settimane dalla sentenza di non doversi procedere per sopraggiunta prescrizione, per l’ex sindaco di Agrigento e Porto Empedocle, e attuale consigliere comunale di Agrigento, Calogero Firetto e il fratello Mirko, pronunciata dal giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Sabrina Bazzano. I due Firetto erano accusati di presunti abusi edilizi, e permessi illegittimi, durante il restauro del vecchio complesso monumentale. Il castello era finito sotto sequestro dopo il pronunciamento della Cassazione. Adesso, in accoglimento della richiesta degli avvocati Angelo Farruggia, Gaetano Caponnetto, Vincenzo Caponnetto e Antonino Reina, torna in possesso dei proprietari che, potranno riprendere l’attività lavorativa.