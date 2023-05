Disoccupazione record, vertice Conflavoro col ministro Calderone. Agrigento maglia nera

Un vertice di Conflavoro con il ministro Marina Elvira Calderone e alla presenza di altri rappresentanti del governo Meloni. I tassi record di disoccupazione e le difficoltà di ripresa economica al centro del vertice a Roma tra il ministro del Lavoro e gli imprenditori. A guidare la delegazione siciliana Giuseppe Pullara, segretario regionale e vice presidente nazionale di Conflavoro. La Sicilia negli ultimi dati istat 2022 sfiora un tasso preoccupante del 17 per cento di disoccupazione, record nel Paese insieme alla Campania. Con punte record assolute a livello nazionali delle province di Caltanissetta e Agrigento, maglie nere, dove il tasso di disoccupazione giovanile supera il 58 per cento. Per questo Conflavoro ha chiesto interventi urgenti a sostegno delle attività produttive. A seguire il vertice diverse testate nazionali. Il tema, del resto, è di quelli caldi.

“Le crisi che abbiamo vissuto in questi due anni, prima quella pandemica poi quella attuale dovuta all’aumento dei costi energetici, stanno segnando profondamente le imprese del territorio. A ciò si aggiunge la forte pressione fiscale sui nostri imprenditori” ha detto Giuseppe Pullara nell’assemblea dei presidenti di Conflavoro con il ministro. “Le misure a sostegno del Sud promosse e rinnovate dal governo con la Legge di Bilancio 2023 e quelle già previste dal Pnrr – ha sottolineato Pullara – dimostrano un’attenzione al problema ma non sono sufficienti in ottica di rilancio e valorizzazione. Bisogna tornare a investire in Sicilia e in tutto il sud, a promuovere il turismo, la nostra agricoltura. Servono incentivi, sgravi fiscali, efficientamento del lavoro. I giovani poi – continua Pullara – devono essere adeguatamente formati e incentivati. Con Conflavoro PMI lo ribadiamo da sempre: non c’è crescita occupazionale ed economica senza un’adeguata formazione che sappia centrare le esigenze reali di un territorio e delle aziende che lo popolano”. Pullara ha aggiunto: “Per fare questo c’è bisogno di un supporto concreto e costante da parte delle istituzioni locali e nazionali. La nostra associazione si impegna ogni giorno per far valere le istanze e le proposte delle piccole e medie imprese che rappresenta e proseguiremo in questa direzione per promuovere e rilanciare la Sicilia e tutto il Sud Italia”.

Il ministro Calderone ha raccolto le istanze degli imprenditori e ha assicurato l’impegno del governo sull’attivazione di misure per sostenere occupazione e ripresa economica.

Nella foto Giuseppe Pullara vice presidente nazionale di Conflavoro e il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone.