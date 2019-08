Disoccupato nel mirino, spari contro la sua abitazione

Ancora pistolettate contro l’abitazione di un 45enne, licatese, disoccupato. Era già accaduto le scorse settimane, ieri notte, i responsabili, non è escluso gli stessi, hanno nuovamente sparato due colpi di pistola. Allora mirarono contro il balcone, adesso all’indirizzo della finestra.

Sono in corso indagini dei carabinieri di Licata, per tentare di individuare chi possa avercela così tanto con l’uomo, e per quale motivo. Al momento non esiste alcun elemento, che possa aiutare gli investigatori ad indirizzare le indagini nella direzione giusta per dare una spiegazione, a quello, che sembra essere un vero e proprio attentato intimidatorio.