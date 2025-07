Agrigento, solo il Mia Garden potrà tenere la musica accesa fino alle 3: firmata l’ordinanza comunale

AGRIGENTO – A partire da oggi, venerdì 4 luglio, la musica ad Agrigento potrà continuare fino alle ore 3 del mattino soltanto nelle discoteche e solo nelle giornate del venerdì e del sabato, come stabilito dall’ordinanza sindacale n. 61 firmata dal sindaco Francesco Miccichè.

Il dettaglio che fa notizia è che l’unica discoteca presente sul territorio comunale è il Mia Garden, situata a San Leone: sarà quindi l’unico locale autorizzato a beneficiare dell’ampliamento orario.

L’ordinanza integra la precedente n. 60 del 1° luglio e regola le deroghe ai limiti acustici stabiliti dal Regolamento di Polizia Urbana. Per tutte le altre attività di intrattenimento musicale – pub, bar e locali simili – l’orario massimo di diffusione sonora rimane fissato alle 2 del mattino, mentre dalla domenica al giovedì sarà obbligatorio cessare la musica esterna entro le 24:00, con possibilità di filodiffusione interna a basso volume.

Il provvedimento sarà valido per tutta la stagione estiva, fino al 27 settembre. Resta fermo l’obbligo per i gestori di dotarsi delle necessarie relazioni tecniche di impatto acustico, sia per attività permanenti che per eventi temporanei.

In caso di violazioni ripetute, l’ordinanza prevede la sospensione dell’attività fino a 30 giorni, su segnalazione delle autorità competenti.

La scelta dell’amministrazione arriva nel contesto dell’aumento di presenze turistiche nel territorio e mira a bilanciare le esigenze dell’intrattenimento notturno con la tutela del diritto al riposo dei residenti.

