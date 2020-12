Semaforo verde all’Assemblea regionale Siciliana alla legge ‘Disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni e degli enti di area vasta’. Il ddl fissa tra il 15 ed il 31 marzo 2021 le elezioni di secondo livello per i Liberi consorzi di comuni e città metropolitane. Il voto per le amministrative, previsto lo scorso autunno e slittato per il Covid, invece, è in programma tra l’1 e il 31 marzo 2021. Sala d’Ercole tornerà a riunirsi oggi alle 16.