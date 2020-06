Discarica sul viadotto Akragas

Discariche a cielo aperto, sotto gli occhi degli amministratori che non riescono ad arginare un diffuso fenomeno di inciviltà. A porre la lente d’ingrandimento sulla questione è il giornalista Paolo Picone, il cui articolo questa mattina è stato pubblicato sul Gds. Sulla bretella del ponte Morandi e lungo la strada che conduce in via Dante e via Santo Stefano, con alle spalle lo sfondo dei Templi si può «ammirare» una vasta gamma di rifiuti: dai sanitari, ai materassi, dai cartoni per imballag- gio al tetrapak. Ma ci sono anche mobili smontati e pure un divano, pericolosamente perpendicolare alla strada dove ogni giorno tran- sitano centinaia di veicoli.