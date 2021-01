Discarica ospedale di Agrigento, Pullara: ” Occorre intensificare i controlli”

“ Una mega discarica a cielo aperto. Cumuli di rifiuti abbandonati e accatastati uno sull’altro in barba ai controlli e a ogni buon senso civico. E tutto questo accade a pochi passi dall’ ospedale di Agrigento. Invito le autorita’ competenti ad intervenire al piu’ presto per rimuovere i rifiuti. E’ una situazione vergognosa”. Ad intervenire e’ il vice presidente commissione sanità all’Ars , Carmelo Pullara. “Centinaia di sacchetti di grandi dimensioni ammucchiati uno sull’altro con all’interno rifiuti di ogni genere. Questo lo scenario che si presenta a pochi passi dall’ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento . Una situazione intollerabile che richiede un intervento urgente da parte delle autorità. Occorre intensificare le azioni di controllo e prevenzione. Si chiede- aggiunge Pullara- agli organi preposti , ciascuno per quanto di sua competenza, di porre in essere ogni iniziativa utile a garantire il rispetto delle procedure per la raccolta differenziata e la repressione di ogni forma di abbandono in luogo pubblico dei rifiuti.”