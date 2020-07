Discarica abusiva di indumenti usati nella zona del campo sportivo

Centinaia di indumenti usati da giorni ricoprono parte della strada e del marciapiede, formando una piccola discarica abusiva a cielo aperto. Succede nei pressi della piazzola tra le vie Alessandro Manzoni e Caruso Lanza, alle spalle della chiesa della Madonna della Divina Provvidenza, nel rione del campo sportivo.

Nelle vicinanze, a detta dei residenti, vi erano installati i cassonetti per la raccolta degli indumenti, in cui si potevano inserire vestiti, e accessori usati. Purtroppo però l’inciviltà è più contagiosa dei buoni propositi. Nella zona abbandonati indumenti usati di varia natura, non igienizzati, visibilmente sporchi e mescolati indistintamente con borse e scarpe in pessimo stato.