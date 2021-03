Disabilità. Ok a legge che consente nuove finestre di accesso al fondo regionale

L’assemblea Regionale Siciliana ha appena approvato la proposta del Movimento 5 Stelle di aumentare le finestre d’accesso al fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza. “Con questo articolo – spiega il promotore Antonio De Luca – si inserisce un secondo termine, il 30 giugno, da aggiungere a quello già esistente del 31 dicembre, per la presentazione delle domande da parte dei nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima. Si apre quindi una seconda possibilità che consentirà di dimezzare i tempi di attesa a tante famiglie che prima dovevano aspettare anche 12 mesi per il riconoscimento dei propri diritti” – conclude De Luca. Delle esigenze dei disabili gravi e gravissimi si occupa dall’inizio legislatura anche il deputato Giorgio Pasqua, componente della Commissione Salute all’Ars che sottolinea: “Finalmente le persone che purtroppo si trovano in condizione di disabilità gravissima nei primi mesi dell’anno solare non sono costretti ad attendere un anno per vedere riconosciuto il legittimo diritto a somme che servono per garantire loro una vita dignitosa, somme utili a sopperire alla cronica mancanza di servizi di assistenza e riabilitazione specifica”. “Portiamo a termine un percorso iniziato nel 2018 – sottolinea ancora – quando abbiamo proposto di sistemare le modalità di accesso all’assegno di cura per i disabili gravissimi. In quel periodo restò inascoltato il nostro appello a concedere più ‘finestre’ di accesso ai benefici, oggi finalmente le abbiamo ottenute” – conclude Pasqua.