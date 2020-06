Disabile picchiato e incatenato, disposto incidente probatorio

Il Gip del Tribunale di Agrigento, Luisa Turco, ha disposto l’incidente probatorio per sentire in aula il disabile di Naro, incatenato e picchiato dagli zii tutori. L’udienza è stata fissata per il 10 luglio prossimo.

I due indagati sono stati arrestati il 25 ottobre dell’anno scorso, e tornati liberi il 25 aprile per scadenza dei termini di custodia cautelare, e sottoposti all’obbligo di dimora a Pavullo del Frignano, in provincia di Modena, dove gli stessi avevano chiesto di trascorrere i domiciliari nell’abitazione di alcuni familiari.

I due, difesi dagli avvocati Teresa Alba Raguccia e Mauro Tirnetta, sono accusati di maltrattamenti e sequestro di persona. Al disabile avrebbero pure sottratto 65mila euro.