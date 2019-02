Diritti umani: il sindaco di Lampedusa aderisce a “People”

LAMPEDUSA. “Il 2 marzo sarò a Milano per sostenere un’idea: le persone vengono prima di tutto”. Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa, che annuncia la sua adesione e la partecipazione a “People 2 March”, la manifestazione nazionale in programma sabato 2 marzo a Milano per l’affermazione dei diritti umani, sociali e civili.

“Sono nato e cresciuto a Lampedusa, che è anche un’isola di pescatori – aggiunge Martello – conosco il mare e le sue ‘regole’: quando si è su un peschereccio e si incontra un naufrago in difficoltà, non gli si chiede da dove viene o come si chiama, bisogna aiutarlo, bisogna salvarlo. Ecco, è con questo spirito che aderisco a ‘People’”.

Il comune di Lampedusa e Linosa è capofila del progetto “Snapshots from the borders” che mette insieme 19 ‘territori di frontiera’ impegnati sui temi delle migrazioni, dell’accoglienza e dell’integrazione.

“Ovviamente servono regole chiare e bisogna rispettarle, così come servono gli strumenti, soprattutto per i territori di frontiera, per affrontare le emergenze umanitarie. Ma tutto questo – conclude Martello – deve avvenire all’interno di una cornice che non può e non deve mai perdere di vista i diritti umani e le persone”.