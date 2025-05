I posti disponibili per dirigenti scolastici per il prossimo anno 2025/2026 saranno solo 42. Questo è emerso dopo l’incontro tra l’Ufficio scolastico regionale Sicilia e le organizzazioni sindacali. Dei 42 posti, 20 saranno assegnati ai vincitori del concorso ordinario; 22 destinati alla mobilità interregionale (in attesa della norma definitiva), salvo eventuali posti liberati da movimenti in uscita. Mentre non sono previste immissioni in ruolo per il concorso riservato.

