La Direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha disposto il conferimento dell’incarico ad interim della Direzione medica di presidio degli ospedali riuniti di Sciacca e Ribera al dottor Filadelfio Adriano Cracò, già direttore della UoC controllo di gestione e sistemi informativi statistici aziendali. Il dottor Cracò, mantenendo contestualmente i precedenti incarichi, assumerà la direzione con decorrenza dal 16 febbraio 2026, temporaneamente e nelle more del relativo concorso in fase di espletamento, garantendo integrazione organizzativa e supporto strategico alle attività del presidio.

La nomina si è resa necessaria al fine di garantire continuità, efficacia gestionale e piena operatività alla Direzione medica di presidio, tenuto conto dell’attuale assetto organizzativo delle unità operative ospedaliere. La direzione Asp rivolge un particolare ringraziamento, per la professionalità e la dedizione dimostrata, al dottor Ignazio Galizia, attuale direttore medico di presidio. Il suo ruolo di direttore della UoC Mcau – Pronto soccorso e astanteria, richiede oggi, con presenza continuativa, un impegno costante e prioritario nella conduzione e nel potenziamento delle attività dell’area dell’emergenza-urgenza.

A supporto dell’incarico del dottor Cracò, il dottor Francesco Petrusa, direttore della UoC anestesia e rianimazione del pronto soccorso di Sciacca, assicurerà collaborazione operativa e sostituzione in caso di impedimento o temporanea assenza.

