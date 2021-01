Un nuovo avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico è stato diramato dalla protezione civile regionale per la zona E, quella cioè dove insiste la provincia di Agrigento. Per questo ha attivato un allerta Giallo per rovesci o temporali a partire dalle 16 di oggi 3 gennaio 2021 e fino alle 24. Per domani 4 gennaio fino alle 24 è invece previsto un allerta verde di generica vigilanza.