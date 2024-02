In occasione della ricorrenza del Safer Internet Day, giornata mondiale per la sicurezza in Rete, e della “Giornata nazionale contro il bullismo”, venerdì 9 febbraio alle 10:15, nell’Aula Magna della sede centrale di via Acrone, il Liceo Raffaello Politi e il Centro Antiviolenza Telefono Aiuto organizzano l’evento “Dipendenza da Internet e benessere digitale: un ponte fra le generazioni per navigare nel grande mare di Internet senza restare impigliati nella rete” per promuovere l’uso positivo e consapevole delle tecnologie digitali, il ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro e prevenire atteggiamenti prevaricatori di bullismo virtuale compiuti attraverso la rete internet. Internet è patrimonio di conoscenze ed espressione di libertà, oltre che una fonte d’informazione che ci permette di comunicare in tempo reale con qualsiasi realtà del mondo, ma rappresenta anche uno strumento caotico e incontrollabile che, se non usato con criterio, può diventare una trappola. Per questo, educare a un uso consapevole della rete è diventato fondamentale. Cyberpedofilia, cyberbullismo, dipendenza da Internet e violazione della privacy sono alcuni dei problemi con cui ogni giorno dobbiamo convivere. Internet è una realtà che richiede che i ragazzi sappiano usare lo strumento in modo critico e sicuro, acquisendo le competenze necessarie affinché navigare resti un’opportunità e non rischi di divenire un pericolo. È indispensabile un’opera di sensibilizzazione ed informazione continua, che concorra a formare una nuova generazione consapevole sia delle potenzialità che dei rischi del web.

“Il profondo mutamento delle abitudini- si legge in una nota del dirigente del Politi, Sandra Ferrandelli- legato alla pandemia e l’accelerazione nell’utilizzo dei dispositivi informatici e della rete sin dalla prima età scolare, comportano l’esigenza di promuovere un uso sano e consapevole di tali strumenti, rafforzando le alleanze educative, i patti territoriali e di comunità. La rapida evoluzione del digitale all’interno dei contesti educativi, con le conseguenti problematiche pedagogiche, relazionali e socio – affettive emergenti in numero e dimensione statistica, ha portato il Ministero ad emanare di recente delle nuove Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, con lo scopo di dare continuità e di introdurre elementi di innovazione alle Linee di Orientamento emanate nell’ottobre 2017”. Gli interventi dei relatori, l’equipe del Centro Antiviolenza, i rappresentanti della polizia postale, il vice questore aggiunto Francesco Sammartino e il Capitano della compagnia carabinieri di Agrigento, Annamaria Putortì, contribuiranno a definire non soltanto le cause del bullismo e del cyberbullismo, anche alla luce della Legge n. 71 del 2017, ma a fornire tutti gli strumenti utili e necessari per reprimere tale fenomeno e accompagnare il “bullo” in un percorso di autostima, di contenimento della rabbia, di commutazione dell’energia e delle “capacità” dello stesso mediante un’educazione volta a creare un ambiente di apprendimento accogliente e mai giudicante

Il Convegno vuole essere un’occasione di incontro, confronto e riflessione su un tema di grande attualità, affinché si trovino le strategie migliori per promuovere comportamenti improntati al rispetto per sé stessi e per gli altri.