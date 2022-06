Diocesi di Agrigento, affidati i nuovi incarichi pastorali

L’Arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano, in occasione della Solennità del Santissimo Corpo e del Sangue di Cristo, nella Cattedrale di Agrigento, ha comunicato i nuovi incarichi pastorali. Ecco di chi si tratta e quali sono i nuovi incarichi:

Don Stefano Nastasi rettore del Seminario Arcivescovile

Don Francesco Vaccaro Notte — continuando a esercitare il ministero di esorcista — padre spirituale del Seminario Arcivescovile

Fra Alessandro Campanella O.F.M. cap. cappellano dell’Ospedale San Giovanni Paolo II di Sciacca

Don Giovanni Gattuso parroco delle parrocchie Santa Maria di Gesù – San Vito martire di Cammarata

Don Antonino Giarraputo vicario parrocchiale delle parrocchie Santa Maria Maddalena – San Francesco di Paola di Sciacca

Don Liborio Lauricella Ninotta – continuando a esercitare il servizio di direttore del Centro per la Liturgia della Curia Arcivescovile — parroco moderatore e don Gioacchino Atanasio Vassallo parroco in solidum delle parrocchie Santa Croce – B.M.V. della Catena – San Lorenzo (Monserrato) di Agrigento

Don Giuseppe Licata parroco delle parrocchie Spirito Santo – Sant’Antonio Abate di Cattolica Eraclea

Don Calogero Sallì parroco della parrocchia Trasfigurazione di N.S. Gesù Cristo di Palma di Montechiaro