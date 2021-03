Dimissioni portavoce sindaco, Sagi: “Si proceda adesso con un bando pubblico”

“Le dimissioni dall’incarico del giornalista Stelio Zaccaria da portavoce a titolo gratuito del sindaco di Agrigento, Franco Miccichè riapre, ancora una volta, la questione relativa alla comunicazione istituzionale dell’Ente. Fin da subito questo sindacato autonomo di categoria in perfetta linea con i colleghi di Assostampa, aveva detto al sindaco di Agrigento che non era quello il modo di procedere e cioè con un incarico a titolo gratuito relativamente alla figura del portavoce”. Lo dichiara il segretario nazionale del SAGI Nino Randisi che continua: ” Avevamo invitato il sindacoa valutare la possibilità di procedere con un bando pubblico per la selezione di un giornalista che potesse svolgere le funzioni di addetto stampa sia per l’attività del sindaco e della sua giunta che del consiglio comunale. Ipotesi questa condivisa anche dal presidente dell’assemblea cittadina Giovanni Civiltà”. “Pertanto- conclude Randisi- ancora una volta il SAGI conferma la propria collaborazione mettendo a disposizione la propria competenza ad affrontare la questione della comunicazione istituzionale dell’Ente, che è un fatto importante e che certamemte non può essere affidata al volontariato di qualche amico giornalista ma che dev’essere regolata secondo le norme vigenti a partire dalla legge 150 del 2000. Invitiamo quindi il sindaco Miccichè a non procedere con ulteriori nomine a titolo gratuito”.