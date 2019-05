Dimissioni Giovanni Castronovo, Francesco Nobile: notizia che mi addolora

In merito alle dimissioni da dirigente della Parmonval dell’avvocato Giovanni Castronovo, il super tifoso dell’Akragas Francesco Nobile afferma: “È una notizia che mi addolora e mi dispiace tantissimo per gli amici della società palermitana. Giovanni Castronovo, del quale mi onoro di essere grande amico, è una persona competente e di spessore, che in passato ha fatto grandi cose da presidente dell’Akragas. Sarebbe fantastico se Castronovo potesse ritornare a fare calcio ad Agrigento. Sono certo che sarebbe la persona giusta per rilanciare le sorti della nostra amata Akragas. In passato ha fatto cose straordinarie e, soprattutto, è riuscito ad unire le squadre dell’Akragas e dell’Agrigentina, costruendo un grande giocattolo calcistico che ha vinto tanti campionati fino all’approdo in Lega Pro. L’avvocato Castronovo è riuscito a convincere tanti amici e imprenditori a sposare il progetto Akragas. Per questo invito gli attuali dirigenti dell’Akragas, Salvatore Bottone e Giovanni Amico, a coinvolgere in maniera più diretta e incisiva Giovanni Castronovo nel progetto di rilancio del calcio agrigentino. Nella stagione che si è appena conclusa Castronovo si è sempre informato sulle sorti dell’Akragas ed è per questo che lo ringrazio pubblicamente anche con il grido forza Akragas, ieri, oggi, domani e per sempre”.