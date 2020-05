Dimissioni direttore ospedale, Buscemi: perdita per sanità agrigentina

Alfonso Buscemi Cgil – “ le dimissioni del Dottor Augello una perdita per la sanità agrigentina”

Apprendiamo dalla stampa che il Direttore Sanitario dell’Ospedale Barone Lombardo Dott. Giuseppe Augello si è dimesso dall’incarico. Diciamo subito che la sanità del territorio agrigentino, a nostro parere, perde una Direzione autorevole, professionista serio e capace, scevro dagli ordini di una certa politica. Il Dottor Augello in questi anni ha messo ordine, ponendo fine ad una, a volte,esasperata conflittualità interna. E’ bene ricordare che all’ospedale di Canicatti con la sola eccezione del reparto diretto dallo stesso non ci sono “ primari ” ma solo dirigenti medici con incarichi a tempo determinato. Questa precarietà dei primari, ovviamente, non lascia lavorare tranquilli e li espone alle pressioni di certa mala politica. Siamo dispiaciuti, ancor di più, nel pensare che questedimissioni probabilmente risentono di qualche crociata personale di uomini politici. Al Direttore Generale Dottor Mazzara il nostro ringraziamento per il tentativo di fare desistere l’ex direttore sanitario rigettando le dimissioni anche se questo gesto non è stato sufficiente a fare cambiare idea al Dottor Augello. Vogliamo augurarci che il sostituto sia scelto su basi solide di capacità e onestà senza timori reverenziali verso alcuno; tra un anno si vota per rieleggere il sindaco della città non vogliamo pensare che la responsabilità di quella Direzione possa essere usata per fare favori o distribuire prebende.

​​​​​​​​Alfonso Buscemi​​