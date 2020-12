Diminuiscono i casi Covid attivi ad Agrigento ma c’è un decesso

Sono trenta i nuovi casi di Covid-19 in provincia di Agrigento registrati nelle ultime ventiquattro ore. Il dato emerge dall’ultimo report sull’andamento epidemiologico diffuso dall’Asp di Agrigento e che fa riferimento alla giornata dell’11 dicembre. Cinque i nuovi ricoveri in ospedale, 101 le accertate guarigioni e, purtroppo, anche tre decessi. I tamponi effettuati oggi sono stati 96 e portano il totale da inizio pandemia a 38.928 tamponi processati. Trentuno (31) le persone in quarantena obbligatoria. Sono 72 i casi attivi oggi ad Agrigento. Di questi 66 sono nel proprio domicilio. Sei sono ricoverati (5 in ospedale, 1 in hotel COVID e nessuno in terapia intensiva)

Purtroppo oggi si registra il decesso di una donna di 81 anni. Agrigento: 72; Alessandria della Rocca 1; Aragona 33; Bivona 2; Burgio 0; Calamonaci 0; Caltabellotta 2; Camastra 12; Cammarata 14; Campobello di Licata 96; Canicattì 186; Casteltermini 40; Castrofilippo 9; Cattolica Eraclea 3; Cianciana 2; Comitini 1; Favara 58; Grotte 17; Joppolo 0; Licata 32; Lucca Sicula 0; Menfi 3; Montallegro 0; Montevago 0; Naro 16; Palma di Montechiaro 74; Porto Empedocle 24; Racalmuto 20; Raffadali 21; Ravanusa 51; Realmonte 6; Ribera 66; Sambuca 15; San Biagio Platani 34; San Giovanni Gemini 20; Sant’Angelo Muxaro 6; Santa Elisabetta 7; Santa Margherita Belice 14; Santo Stefano di Quisquina 3; Sciacca 66; Siculiana 10; Villafranca 0. DATI DI SORVEGLIANZA COVID-19 al 9.12.2020