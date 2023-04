Digital transformation per il settore retail: quali sono le novità?

La digital transformation sta rivoluzionando il settore del retail, offrendo nuove opportunità per rimanere competitivi e soddisfare le esigenze dei consumatori. Grazie all’uso delle tecnologie digitali si possono aumentare l’efficienza della propria azienda. Tuttavia, per sfruttare appieno le potenzialità di queste innovazioni, è necessario avere una solida strategia e una buona conoscenza delle tendenze emergenti del mercato per poter creare un digital retail store che soddisfi le necessità del mercato. Ecco perché molte aziende si sono affidate a Maia Management, una realtà specializzata nell’affiancare le aziende nel percorso della trasformazione digitale.

Cos’è la digital transformation

La digital transformation è un processo che prevede l’introduzione di una serie di tecnologie che nel caso del retail vengono rappresentate all’interno dei processi di vendita, gestione e sviluppo del business. L’utilizzo di strumenti digitali come l’e-commerce, l’intelligenza artificiale, i chatbot, la realtà aumentata, la blockchain e i big data, ha permesso alle aziende di attivare una serie di servizi di personalizzazione, di migliorare la customer experience e di abbattere la frizione nei processi di vendita.

Inoltre, ha consentito di ricavare informazioni sul consumatore, creando un valore aggiunto significativo per le aziende che possono conoscere i gusti, le abitudini e le esigenze dei clienti, per proporgli una selezione di prodotti su misura e personalizzati. I clienti sono sempre alla ricerca di esperienze di acquisto uniche e completamente immersive e queste tecnologie stanno diventando lo standard per tutte le aziende.

Una digital transformation ben implementata può aiutare un retail store ad adattarsi ai nuovi modelli di acquisto e di comportamento del consumatore e potrebbe impattare positivamente sul risultato economico dell’azienda, a lungo termine.

È, anche, fautrice di una modifica del modo in cui i prodotti vengono forniti ai clienti, passando da un approccio teso all’ottimizzazione dei costi, ad una gestione basata sulla completa soddisfazione del cliente. Ma quando si introduce la digital transformation in un contesto come la vendita, come si trasforma? Vediamolo insieme più nello specifico.

H2: Quando si parla di digital retail?

La digital transformation sta rivoluzionando il settore del retail in modo significativo. Non solo sta cambiando la modalità di acquisto dei consumatori, ma sta anche trasformando i processi aziendali tradizionali. Qui di seguito le tre macroaree dove stanno avvenendo dei processi innovativi:

Processi di reso automatici : grazie all’intelligenza artificiale (AI), sono sempre più le aziende che scelgono di automatizzare i processi del back-end, come l’inventario. Ciò consente alle aziende di ridurre i costi e migliorare l’efficienza operativa. Inoltre, l’approccio basato sui dati consente di acquistare solo ciò che è necessario evitando lo spreco di risorse.

Esperienza del consumatore unica: con l’aiuto dell’AI, è possibile creare profili dei clienti, monitorare i loro comportamenti e fornire esperienze d’acquisto personalizzate. Ciò può includere offerte specifiche, suggerimenti di prodotti o messaggi di marketing mirati.

Gestione dell’omnicanalità : la digital transformation sta cambiando radicalmente il modo in cui i clienti interagiscono con i negozi. Ora possono fare acquisti online, in negozio oppure prenotare prodotti online e ritirarli in negozio, dando vita ai cosiddetti digital retail store. Ciò richiede una strategia senza compromettere l’esperienza del cliente.

La chiave di interpretazione dei digital retail store è la seguente: si passa da un’esperienza in negozio fisica, alla possibilità di sfruttare nuove opportunità di vendita. Questi nuovi canali di vendita sono ad esempio di e-commerce, che permette di vendere i propri prodotti tramite internet, facilitando l’acquisto da parte dei clienti direttamente dal proprio computer o smartphone, in qualsiasi momento della giornata. Anche il dropshipping è una pratica molto diffusa nella vendita di prodotti facendo sì che non vengano tenuti fisicamente in magazzino o nel proprio punto vendita, ma facendo affidamento su un fornitore che si occupa della spedizione diretta al cliente. In questo modo, il retailer non ha bisogno di un magazzino e di una logistica propria.

Queste sono solo alcune delle tecniche che le aziende retail di successo stanno impiegando per rimanere al passo con i cambiamenti tecnologici del settore. Tuttavia, la chiave del successo per i rivenditori è di abbracciare la digital transformation con il supporto di professionisti qualificati e lavorare costantemente per migliorare e implementare nuove soluzioni tecnologiche nel proprio business. Solo in questo modo possono soddisfare le esigenze e le richieste dei clienti in continua evoluzione.