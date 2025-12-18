C’è anche due agrigentini tra le 7 persone indagate per diffusione, cessione e detenzione di immagini video e foto pedopornografiche. I poliziotti dal centro operativo per la sicurezza cibernetica Sicilia Occidentale, hanno arrestato due persone a Palermo, denunciandone altre cinque: una residente nel capoluogo siciliano, le altre quattro tra Agrigento, Caltanissetta e Catania. Gli indagati, di età compresa tra 41 e 68 anni, avevano migliaia di file audio e video che documentano abusi sessuali commessi su minori. L’operazione, costituisce la seconda tranche dell’indagine “Parabantes”, partita a marzo 2025.

Le indagini, svolte in collaborazione con il Cncpo (Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online del servizio polizia postale) sono state coordinate dalla Procura di Palermo e hanno permesso di individuare altre persone dedite alla diffusione in rete di contenuti pedopornografici, nonché allo scambio di immagini e video di violenze sessuali subite da minori, anche piccolissimi. Tutto il materiale è stato sequestrato ed è al vaglio dei magistrati e della polizia postale.

