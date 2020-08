Diffondere il proprio brand: ecco le più interessanti soluzioni

Sono tante le aziende che hanno intenzione di cambiare qualcosa a livello di comunicazione, per riuscire ad attrarre un numero più alto di clienti, così come per diffondere in maniera più omogenea e accurata il proprio brand, così come i prodotti oppure i servizi che vengono realizzati. Proviamo a scoprire qualche utile accorgimento per promuovere il proprio brand senza spendere un’enormità.

La promozione tramite timbri personalizzati

Una delle idee più interessanti su cui puntare è certamente quella dei timbri personalizzati. Tutti coloro che hanno un’attività con un logo che ha già portato a buoni risultati, hanno la possibilità di puntare su qualcosa di differente per promuovere il proprio brand. I timbri personalizzati funzionano in maniera decisamente semplice e rappresentano una soluzione economicamente alla portata di tutti.

Una delle aziende più apprezzate e con maggiore esperienza alle spalle in questo ambito è senz’altro Mistertimbri.it, visto che offre delle soluzioni semplice e funzionali a qualsiasi esigenza. Uno dei suggerimenti migliori è di utilizzare un timbro a fuoco elettrico, un ottimo strumento per marchiare ogni tipo di materiale, come ad esempio plastica, piuttosto che pelle, legno oppure cuoio. Versatilità, rapidità d’uso e alti livelli di efficacia a livello comunicativo fanno del timbro a fuoco elettrico una delle opzioni più apprezzate in commercio. Inoltre, la possibilità di personalizzare ogni tipo di superficie è un vantaggio da non sottovalutare.

Come promuovere il proprio brand sul web

Ci sono tre sistemi che possono tornare decisamente efficaci a tale scopo. In primo luogo, il blogging. Sembra una parola banale, ma in realtà sono ancora tantissimi gli imprenditori che non hanno la minima idea di come utilizzare il blog per la comunicazione del proprio brand. Il blog rappresenta un ottimo sistema per una comunicazione che avviene a livello indiretto.

Sì, perché quando si parla di blog, non si può parlare dei propri prodotti in una veste ufficiale, dal momento che bisogna tenere in considerazione come non si tratta del sito istituzionale. All’interno di un blog, quindi, un’azienda dovrebbe inserire una serie di articoli su argomenti collegati alla propria attività, che siano in linea con gli interessi della clientela.

Un’altra attività che può tornare decisamente utile per promuovere il proprio brand sul web è quella del guest posting. In poche parole, tale operazione prevede di pubblicare sul proprio portale online un articolo che è stato realizzato da parte di un professionista oppure una persona che ha una certa esperienza in uno specifico ambito, ma si deve trattare sempre di un contenuto di qualità.

Tramite il guest posting c’è la possibilità di sponsorizzare sia l’azienda che il brand, ma anche i prodotti o servizi che si offrono alla clientela, sempre in modo indiretto, eliminando qualsiasi parvenza di quella particolare spinta promozionale che può apparire piuttosto di frequente decisamente fastidiosa.

Infine, un ultimo consiglio che può tornare utile è quello di approfondire il Linkedin Pulse, ovvero una piattaforma di blogging che si trova all’interno di Linkedin. In questo modo, ogni persona che si è registrata su questo ben noto social, ha la possibilità di realizzare un articolo, esattamente come se fosse un blog.