Difficile trasferta per l’Akragas che domenica allo stadio Gurrera affronterà l’Unitas Sciacca, in un derby particolarmente importanteper l’alta classifica. Lo Sciacca in questo inizio di campionato ha dimostrato con eccellenti prestazioni di meritare il posto che occupa. La squadra è guidata ottimamente da Totò Brucculeri, allenatore esperto e che ha vinto diversi campionati. La presenza di tanti ex giocatori biancazzurri nella squadra saccense rende ancora più interessante la gara. Lo Sciacca che domenica scorsa ha subito la prima sconfitta stagionale, sul difficile campo di Enna, cercherà in tutti i modi di ritornare a far punti. L’Akragas, che mercoledì scorso ha ottenuto una netta vittoria, in coppa, contro la Nissa, pur sapendo di affrontare un avversario particolarmente ostico, dovrà cercare ottenere il massimo da questa gara e approfittare di un eventuale passo falso dell’Enna, impegnato in trasferta a Misilmeri. La squadra biancazzurra, che al Gurrera di Sciacca avrà al seguito tantissimi tifosi, dovrà rinunciare ancora una volta allo squalificato Mansour.