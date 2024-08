Ritiene di essere stata diffamata su Facebook da un profilo social non identificabile e sporge denuncia. Ad assisterla è stato l’avvocato Francesco Cristian Schembri, ex assessore provinciale e giornalista. Zicari, attuale consigliere comunale in quota Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro, molto attiva sui social, ha reso noto il fatto con un’email: ‘Ringrazio l’avvocato Francesco Cristian Schembri per avermi assistito legalmente e supportato nella mia decisione di sporgere querela contro un profilo, che sospetto sia falso, per avermi pubblicamente offesa su Facebook, tecnicamente diffamata.

Questa azione serve anche a lanciare una campagna di sensibilizzazione sul corretto uso dei social: i social media fanno sempre più parte della nostra vita, ed è di fondamentale importanza imparare a usarli correttamente e a dare il giusto valore a questo mezzo. Non devono diventare strumenti di bullismo, revenge porn, o minacce; è essenziale prestare la giusta attenzione per evitare truffe. Nel caso in cui qualcuno offenda il nostro onore, ci minacci, o sospettiamo una truffa, è necessario denunciare il fatto alle autorità competenti, come la polizia postale.

Dobbiamo smettere di tollerare o pensare che sia possibile aprire un profilo su Facebook con un nome falso e offendere impunemente tutti o diffondere notizie false. Grazie all’avvocato Schembri per la sensibilità mostrata sul tema. Vi terremo aggiornati.'”