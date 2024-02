Ci sono voluti ben 35 punti di sutura per chiudere le ferite. Una sedicenne di Campobello di Licata è stata accoltellata alla schiena e ferita al volto con un taglio lungo dal naso al sopracciglio, mentre si trovava a Ravanusa per il Carnevale insieme ad un’amica. Pare che la giovane sia intervenuta per difendere l’amica durante una discussione con due minorenni del luogo e in seguito colpita con diverse coltellate. Dopo l’aggressione la ragazza è stata lasciata a terra e l’amica ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta l’ambulanza del 118 che ha portato la giovane all’ ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, dove tempestivo é stato l’intervento dei sanitari in servizio al Pronto soccorso. Fortunatamente le ferite non erano profonde e le coltellate non hanno raggiunto organi vitali. La 16enne, considerata fuori pericolo, è stata dimessa dopo di dieci ore di osservazione. Delle indagini, per identificare la coetanea violenta, si stanno occupando i carabinieri della Stazione di Ravanusa. E’ stato aperto, dalla Procura della Repubblica di Agrigento, un fascicolo con l’ipotesi di lesioni personali aggravate. Un altro fatto di cronaca nera che si aggiunge a quello di Favara dei giorni passati che ha visto protagonista un’ altra minorenne ferire gravemente, con un coltello il proprio fratello, per futili motivi e che dovrebbe far riflettere su come stiano aumentando episodi di aggressione e violenza fra giovanissimi.