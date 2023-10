Diego Virgone, direttore sanitario di Biolab, eletto tesoriere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

A seguito della costituzione del consiglio della FNOB, è stato insignito dell’incarico di tesoriere della federazione il patologo clinico Diego Virgone, da oltre 8 anni direttore sanitario del centro di Analisi cliniche Biolab di Agrigento. Insieme a lui eletto un altro siciliano, il Dott. Nicola Giovanni Locorotondo

L’organo di governo della FNOB, la cui elezione, pochi giorni fa, ha posto fine al commissariamento “lampo” dell’ente di rappresentanza professionale dei Biologi italiani ha designato nei giorni scorsi i membri del nuovo Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli ordini dei Biologi.

I presidenti degli Ordini territoriali dei Biologi, chiamati al voto in data 7-8-9 ottobre 2023, hanno espresso poi le loro preferenze ed eletto i componenti del Comitato Centrale, tutti appartenenti alla lista Biologi per il Rinnovamento. (Qui i risultati).

Tra questi a sedere nel Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, figurano due biologi siciliani, il favarese Diego Virgone e il palermitano Nicola Giovanni Locorotondo.

Diego Virgone, da oltre 8 anni direttore sanitario del centro di Analisi cliniche Biolab di Agrigento, è un patologo clinico con un passato già di delegato provinciale dell’Ordine nazionale dei Biologi di Agrigento (2009 -2013), ruolo nel quale si distinse per innovazione ed una spiccata capacità di leadership capace quest’ultima di avvicinare i professionisti alle attività formative e di rappresentanza ordinistica. Appassionato e competente biologo, con una lunga esperienza nel campo sanitario e della ricerca, ha realizzato un centro specialistico per esami di citologia diagnostica, che vanta collaborazioni con importanti cliniche siciliane. Su di lui i consiglieri del Comitato Centrale, su proposta del Presidente Vincenzo D’Anna, hanno riposto la propria fiducia assegnando all’unanimità il delicato ed importante ruolo di Tesoriere.

Nicola Locorotondo, iscritto all’Ordine dei Biologi da ben 52 anni, ha svolto diversi incarichi istituzionali negli anni all’interno dell’Ordine dei Biologi, nonchè Presidente dell’Associazione Italiana Poliambulatori accreditati, ruolo quest’ultimo che in ottemperanza alla Legge 3/2018, lascerà al momento della nomina da parte del Ministro della Salute On. Beatrice Lorenzin quale Commissario Straordinario dell’Ordine dei Biologi della Sicilia. A lui si deve l’adozione degli atti necessari a garantire la piena operatività dell’Ordine della Sicilia alla scadenza naturale del Consiglio dell’Ordine nazionale dei biologi avvenuta il 04 Dicembre 2022, nonché un ordinato passaggio di transizione con l’avvio delle prime elezioni regionali, in modalità da remoto, che hanno visto esprimere il voto di 2.473 biologi su un totale di 6.853 aventi diritto, determinando un record positivo di affluenza che ha toccato il 36.09 %, dato mai ottenuto neanche a livello nazionale.

Rilevanti le Sue competenze nel campo della Medicina di Precisione ed il suo impegno per dotare l’Ordine dei biologi di una sede dignitosa ma al contempo ad un prezzo d’affitto più basso rispetto alla media di Palermo. Grazie al suo impegno, l’Ordine siciliano ha a disposizione una sede istituzionale di più di 330 mq, ubicata nei pressi del rinnovato Porto di Palermo, che con il Marina Yacthing si presta a divenire il punto di riferimento per meeting e congressi, ed a due passi dalle nuove fermate della metropolitana di Palermo (Porto e Politeama) le quali saranno aperte nel 2024.

Per i due biologi della Sicilia in carica si attendono nuove sfide.

“Inizia per questa Federazione una nuova stagione istituzionale, caratterizzata dalla promozione delle professionalità e da nuovi investimenti nella categoria – dice Virgone.

Ringrazio i colleghi – per la fiducia che hanno riposto e ripongono in me e mi batterò affinché la professione del Biologo abbia il giusto riconoscimento” – conclude.