Alla vigilia del passaggio alla zona gialla, ad Agrigento oggi si registrano altri 10 nuovi positivi. “Un dato che non ci fa stare tranquilli”, dice il sindaco di Agrigento Micciché. Il totale dei positivi totali riporta 95 contagiati, dei quali 6 ricoverati all’ospedale San Giovanni di Dio (3 in degenza ordinaria, 2 in terapia intensiva e uno in ospedale fuori Asp). Una persona è ricoverata in Hotel Covid e 88 sono in trattamento domiciliare. Basso il numero dei guariti, solo due.