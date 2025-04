Ha minacciato di morte e schiaffeggiato l’ex fidanzata sedicenne. A finire nei guai un diciottenne, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di minacce e percosse. E’ successo, l’altra notte, a Lampedusa. E’ stato il padre dell’adolescente a presentarsi ai carabinieri della Tenenza di Lampedusa raccontando l’accaduto. La minorenne, per sua fortuna, non è rimasta ferita. Il brutto episodio è ancora in corso di ricostruzione.

