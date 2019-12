Diciassettesima edizione Campionato interregionale “Città dei Templi”

Si è conclusa domenica scorsa la diciassettesima edizione del Campionato interreggionale “Città dei Templi 2019”. Questa edizione verrà ricordata per i nuovi record stabiliti da Alain Bonanno e Fatima Zappalà della sezione di Agrigento rispettivamente nei calibri 38 special e 22 long rifle e il record eguagliato e sostituito da Marco Di Pietra della sezione di Caltanissetta nel calibro 22 long rifle.

Il campionato, strutturato in 4 gare iniziate nel mese di maggio e concluse lo scorso novembre, ha visto partecipare e confrontarsi tanti atleti in diverse specialità. Alla fine delle gare in programma, sono stati proclamati i vincitori delle tre specialità previste.

Nella specialità 9×21 è stato proclamato Campione 2019 Santo Meli della sezione T.S.N. di Caltanissetta; nella specialità calibro 38 special il titolo di Campione se lo è aggiudicato Alain Bonanno della sezione di Agrigento . E’ andato invece a Marco di Pietra della sezione T.S.N. di Caltanissetta il titolo di Campione nella specialità 22 long rifle, mentre per quanto riguarda il settore femminile il titolo di Campione è stato assegnato a Fatima Zappalà nella specialità 22 long rifle.

Il Campionato ha riservato, alla fine delle gare, una doppia finale spettacolo risevata ai migliori 4 classificati delle 4 specialità :una per la “22 long rifle ” e una per il “grosso calibro “. E’ stato il momento sportivo più atteso dagli atleti Hanno vinto le finali i due tiratori che hanno dimostrato più controllo emotivo e sangue freddo. Ad aggiudicarsi il trofeo nella specialità 22 long rifle è stato l’atleta della sezione di Caltanissetta Marco Di Pietra, vincitore e recordman della specialità riscuotendo il plauso unanime del folto pubblico presente. Per la specialità del grosso calibro è stato Gioacchino Termini della sezione di Caltanissetta ad aggiudicarsi il trofeo, dopo un serrato testa a testa con la rivelazione del campionato Giuseppe Graziano, risolto all’ultimo colpo.

La cerimonia di premiazione si è svolta sotto gli attenti occhi del Delegato Provinciale del CONI, Antonella Attanasio e del Vice Presidente del Panatlhon International Pasquale Mauro, che oltre ad esaltare le qualità tecniche dei partecipanti, hanno sottolineato l’impegno e la professionalità dell’organizzatore e dell’ideatore di tale manifestazione, Angelo Mauro, Presidente del Tiro a Segno Nazionale di Agrigento.

Classifiche finali:

Calibro 22 L.R. Donne :

1^ Zappalà Fatima -T.S.N. Agrigento-;

Calibro 22 L.R. Uomini :

1° Di Pietra Marco -T.S.N. Caltanissetta-;

2° Bonanno Alain -T.S.N. Agrigento-;

3° Pirnaci Tony -T.S.N. Agrigento-;

Calibro 9×21

1° Meli Santo -T.S.N. Caltanissetta-;

2° Termini Gioachino -T.S.N. Caltanissetta-;

3° Angrisano Raffaele -T.S.N. Agrigento-;

Calibro 38 special

1° Bonanno Alain -T.S.N. Agrigento-;

2° Graziano Giuseppe -T.S.N. Agrigento-;

3° Sciacca della Scala F.sco -T.S.N. Milazzo-;

FINALE

Vincitrice del Trofeo “22 L.R .”

Marco Di Pietra -T.S.N. Caltanissetta-

Vincitore del Trofeo “Grosso Calibro”

Termini Gioachino -T.S.N