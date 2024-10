Prenderà il via il prossimo 28 ottobre “Dialoghi agrigentini”, una rassegna di 8 talk che vedrà la partecipazione di scrittori, giornalisti, autori e studiosi di livello nazionale e che si svolgerà ad Agrigento fino al prossimo 12 dicembre. La manifestazione, organizzata ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 1 del 16 gennaio 2024 con il contributo della Regione Siciliana, è finalizzata alla promozione e organizzazione delle iniziative collegate ad “Agrigento capitale della cultura italiana 2025”, in collaborazione tra il Comune di Agrigento, il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Agrigento quali soggetti attuatori. In particolare il progetto “Dialoghi agrigentini” è curato dalla Soprintendenza.

Ospite del primo talk sul tema “Cronache di un viaggio tra gli invisibili”, che si svolgerà lunedì 28 ottobre alle 9.30 nella sala “Fazello” del museo archeologico Pietro Griffo, sarà il giornalista Domenico Iannacone. Autore di documentari di grande impatto sociale e di inchieste, è tra gli autori del programma Presadiretta e ha vinto tre volte il premio “Ilaria Alpi” per la sezione “Miglior reportage italiano lungo” e due volte per il lavoro condotto con la trasmissione Rai “I dieci comandamenti”, che ha condotto dal 2013 al 2018. Dal 2023 porta in tournée teatrale “Che ci faccio qui in scena”. L’evento è ad accesso gratuito fino a esaurimento posti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp