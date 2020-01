Diagnosticata la meningite virale per un ventunenne agrigentino

Meningite virale per un 21enne di Licata, e subito il paziente è stato trasferito dall’ospedale di Licata, al presidio ospedaliero “Sant’Elia” di Caltanissetta. Adesso è ricoverato nell’unità operativa di Malattie infettive. Il giovane dovrebbe già aver superato la fase acuta.

Il ragazzo – come si legge sul quotidiano La Sicilia – sabato scorso si era recato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, e i medici di turno, lo hanno sottoposto ad accurati accertamenti sanitari.

Esami che hanno confermato che si trattava di meningite virale. I medici del nosocomio nisseno hanno ribadito, che non vi è nessun allarme: sia per le condizioni cliniche del paziente, sia per il tipo di meningite.