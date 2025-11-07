Il 14 novembre Open Day allo Studio Dentistico D’Alessandro Sicurella per la Giornata Mondiale del Diabete

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, lo Studio Dentistico D’Alessandro Sicurella organizza l’Open Day “Diabete e Salute Orale”, il 14 novembre dalle 9:00 alle 18:00.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e sensibilizzare i pazienti sull’importanza del legame tra salute orale e controllo del diabete, un aspetto spesso trascurato ma determinante per il benessere generale.

Per approfondire il tema, abbiamo intervistato il dott. Dario Incorvaia, biologo nutrizionista, che ha spiegato come la bocca possa essere una spia importante dello stato di salute di una persona con diabete.

“Il rapporto tra diabete e salute orale è reciproco — sottolinea il dott. Incorvaia —.

Le infiammazioni gengivali e le infezioni del cavo orale possono rendere più difficile la gestione della glicemia, mentre un controllo inadeguato del diabete può aumentare la suscettibilità delle malattie parodontali.

È quindi essenziale agire in sinergia tra medico, nutrizionista e odontoiatra per una prevenzione davvero efficace.”

Il dott. Michele D’Alessandro, titolare dello Studio Dentistico D’Alessandro Sicurella, conferma l’importanza di questa connessione e ribadisce il ruolo centrale della prevenzione odontoiatrica nei pazienti diabetici:

“La salute orale non è un comparto isolato — afferma il dott. D’Alessandro —.

Tutto l’organismo è collegato, e la bocca può riflettere o influenzare lo stato di salute generale.

L’Open Day del 14 novembre sarà un’occasione per sensibilizzare le persone e fornire loro strumenti concreti per prendersi cura di sé in modo consapevole.”

Durante la giornata, i partecipanti potranno ricevere una valutazione specialistica, porre domande e ottenere indicazioni personalizzate sulle corrette pratiche di igiene orale e sul loro impatto nella gestione del diabete.

📅 Open Day “Diabete e Salute Orale”

🕘 14 novembre, dalle ore 9:00 alle 18:00

📍 Studio Dentistico D’Alessandro Sicurella

📞 È possibile prenotare la propria visita chiamando direttamente lo studio.

Lo Studio Dentistico D’Alessandro Sicurella ringrazia il dott. Dario Incorvaia per il prezioso contributo e per le informazioni condivise nell’intervista, che hanno reso possibile un approfondimento di grande valore scientifico e divulgativo.

