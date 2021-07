Di Rosa: “Vengano subito sospese le tasse di scopo”

“Vengano subito sospese le tasse di scopo (stazionamento e soggiorno) visto che non si riescono a spendere come previsto dalla legge”. Lo chiede il vice presidente del Codacons, Giuseppe Di Rosa che continua: “Che fine hanno fatto o che fine faranno (se non spesi) i 4.000.000 di € accumulati con la “Tassa di Soggiorno” e la “Tassa di Stazionamento”? L’amministrazione odierna sulla falsa riga della vecchia, continua a riunire la “Consulta Turismo”, ma per decidere poi di fare ciò che dice il CAPO e visto che si possono spendere solo pochi dei 4.000.000 di € circa accumulati, si spendono in assoluto contrasto con la consulta!. L’Amministrazione spieghi alla città che fine faranno i soldi se non spesi e dica qual’ è il “cavillo burocratico” per il quale non si possono spendere i fondi che potrebbero migliorare di molto i servizi al turismo; Come abbiamo sempre gridato, i soldi della tassa di soggiorno e della tassa di stazionamento, se non spesi, finiscono nel calderone del bilancio e tappano i buchi creati da chi amministra anche per pagare le indennità che ad Agrigento hanno raggiunto cifre storicamente mai raggiunte. Chiediamo per nome e per conto dei cittadini Agrigentini e degli addetti ai lavori che hanno contribuito a creare questo tesoretto di circa 4.000.000 di €, quale impegno c’è stato per spendere questi soldi che, essendo una tassa di scopo, andrebbero spesi come previsto dall’Art. 1 comma 2 e 2bis del REGOLAMENTO dell’imposta comunale di soggiorno della Città di Agrigento (3/2018)”.