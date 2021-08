Di Rosa: “Soldi a pioggia ad associazioni con la tassa di soggiorno”

“Ad Agrigento, si distribuiscono soldi a pioggia a numerosissime associazioni di ogni genere per l’organizzazione veloce e non programmata di una estate agrigentina all’insegna della spesa con i fondi della tassa di soggiorno”. Interviene così il vice presidente CODACONS Agrigento, Giuseppe Di Rosa, che annuncia: “Stiamo inoltrato tutti gli atti delle delibere di finanziamento, alla Corte dei Conti chiedendo di valutare se la spesa sia giustificabile, visto il precario stato delle casse comunali. “Può trovare copertura finanziaria con i fondi trasferiti con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’08.07.2021 che hanno assegnato un importo di € 384.277,59 a titolo ristoro imposta di soggiorno”: così è trascritto su tutte le determine di assegnazione fondi a varie associazioni che organizzano dallo spettacolo teatrale, alla presentazione del libro, alla sagra del grano passando anche per la notte bianca. Così, l’amministrazione- conclude Di Rosa- sta rischiando di passare alla storia come l’amministrazione che ha accompagnato il comune di Agrigento al dissesto finanziario.”