Di Rosa: enti e istituzioni, basta prenderci in giro – VIDEO

Il direttore di AgrigentoOggi intervista Giuseppe Di Rosa che ha di recente inviato una lettera al viceministro Cancelleri i cui contenuti sono pubblicati qui di seguito:

“Egregio Sig. Vice Ministro,

Sono passati appena pochi giorni dalla Sua visita ufficiale avvenuta Il 18 Gennaio u.s. presso la Prefettura di Agrigento, ove ha incontrato tutti i sindaci della Provincia di Agrigento.

In quella occasione, purtroppo, nessuno ha riferito alle parti la questione emersa soltanto in data odierna, a seguito della nostra nota stampa che alleghiamo alla presente.

Nella citata nota, lamentiamo il fatto che il cantiere è fermo da diverso tempo e nessuno da notizie in merito.

Infatti, come ha dichiarato il Direttore di Anas Sicilia, Dott. Valerio Mele, “per gravi problematiche economiche” che interesserebbero la Ditta Appaltatrice, non si riuscirà a rispettare i tempi stabiliti per il ripristino del suddetto ponte, indispensabile per la viabilità della Provincia di Agrigento.

Orbene, rilevato quanto sopra descritto, non riusciamo bene a comprendere come solo oggi Anas riferisce, per il tramite del proprio dirigente Regionale, che i lavori sul “Ponte Petrusa” andrebbero a rilento per “Ritardi dovuti ai problemi della ditta”, da attribuire alla mancanza di liquidità nelle casse della ditta esecutrice che al momento, sarebbe impossibilitata a fare arrivare in cantiere una gru per la messa in opera delle travi.

Quanto sopra riportato è, in sintesi, la motivazione fornita ai microfoni di AgrigentoNotizie dal direttore di Anas – Sicilia che, al momento, non è stato in grado di fornire una data certa sul completamento dei lavori che comunque non avverranno entro la fine del mese in corso, come era già stato prospettato nei mesi scorsi dallo stesso responsabile di Anas.

Vice Ministro, urge suo intervento per motivi di carattere sociale, le migliaia di persone interessate dalla viabilità Agrigentina di quel punto sono allo stremo, noi abbiamo notizie che il ritardo sarebbe da attribuire ad un ulteriore errore di progettazione nel “Varo del Ponte”……

Vice Ministro dimostri di essere diverso da chi l’ha preceduto con i fatti”.