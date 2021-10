Il vice presidente provinciale del Codacons di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, sostiene che in Sicilia il ciclo dei rifiuti speciali dei positivi al covid in isolamento domiciliare è diverso dal resto d’Italia e con costi molto superiori. Di Rosa aggiunge che in Sicilia, in violazione delle direttive nazionali, la raccolta covid è stata stralciata dalla raccolta regolare, ed è stata affidata a imprese che si occupano di rifiuti speciali con un incremento della spesa per milioni di euro”.