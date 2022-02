Di Rosa (Codacons): “Il bando dell’assurdo”

Il vicepresidente provinciale del Codacons, Giuseppe Di Rosa, interviene sul bando pubblicato a fine novembre 2021 di una “selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato anche part-time di massimo 30 agenti di Polizia locale”. Un bando che però non avrebbe alcuna copertura economica. “Una amministrazione pubblica- dice Di Rosa- indice un concorso, lo pubblica sul proprio albo pretorio, lo pubblicizza nel proprio sito con tanto di nota stampa, inizia a ricevere domande di partecipazione senza mai emanare un avviso che dice che non sono attive le domande stesse, ed alla fine nel silenzio viene dichiarato che il bando non è mai stato attivo”. Di Rosa chiede: “ A che pro viene pubblicato all’albo pretorio? Signor Prefetto non ritiene siamo andando oltre ogni limite”.