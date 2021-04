Di buon’ora per vaccinarsi: folla di gente davanti ai cancelli del Palacongressi

Ore 7.00 sabato 24 aprile: la foto è stata scattata davanti ai cancelli , chiusi, del Palacongressi del villaggio Mosè. Tantissima gente in attesa dell’apertura del centro vaccinale che anche oggi e domani consentirà di ricevere il vaccino, non solo a chi è prenotato ma anche a chi non lo è, così come vuole l’ iniziativa “ open weekend” voluta dal governo Musumeci. Al centro del Palacongressi possono recarsi coloro che rientrano nella fascia d’età 60-79 per ricevere il siero Astrazeneca e gli over 80 e i soggetti con patologia per il Pfizer o Moderna. Il Commissario dell’Asp agrigentina, Mario Zappia, ha anche specificato che “ possono andare al centro vaccinale del Palacongressi tutte quelle persone che per patologia avevano diritto al Pfizer o Moderna. Abbiamo la disponibilità di un po’ di sieri – ha detto Zappia- quindi chi vuole può recarsi all’hub del villaggio Mosè, sono lì , per ricevere questo tipo di vaccino e così accelerare rispetto alla prenotazione.” Nel primo giorno dell’iniziativa , giovedì scorso 22 aprile , si era vissuto “un giorno di passione” con assembramenti, caos e animi che si sono riscaldati tanto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Ieri, sempre tanta gente per vaccinarsi ma con un po’ di più ordine con tre corsi le differenziate. Ma la gente rimane in fila per ore, del resto senza una prenotazione questo è quasi

scontato.